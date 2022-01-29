تحالف الفتح:الإطار لايتحالف مع الصدر دون المالكي

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الإسلامية الكردستانية:الأكراد يرفضون ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية
حزب ميليشيا العصائب:لن نذهب مع الصدر دون المالكي
نائب:نسعى لإحياء الإتفاق مع شركة “سيمنز”لإصلاح المنظومة الكهربائية
هيئة الاستثمار:خطط الهيئة في صالح الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على النفط
الزاملي:تدقيق السير الذاتية لمرشحي رئاسة الجمهورية بعيداً عن “التدخلات السياسية”
-
- عربية ودولية
فرنسا ترفض الربط الكهربائي مع بريطانيا
بكين لواشنطن:الأمن الإقليمي ليس بتعزيز القوات العسكرية
روسيا تندد بـ»هستيريا» أمريكا وأوروبا بشأن الاجتياح الروسي المفترض لاوكرانيا
البنتاغون:8500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد للتوجه إلى أوكرانيا
الدفاع الإماراتية:اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين تجاه إبو ظبي
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:نسعى لإحياء الإتفاق مع شركة “سيمنز”لإصلاح المنظومة الكهربائية
هيئة الاستثمار:خطط الهيئة في صالح الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على النفط
عبد الرحمن:17 مليار دور حجم التبادل التجاري بين الإقليم وإيران وتركيا
بالوثيقة..رئاسة البرلمان تطالب وزارة النفط بالكشف عن “شرعية”عقود استثمار حقلي غاز المنصورية وعكاز
الإطار التنسيقي:س”نرجع” سعر صرف الدولار إلى سعره السابق
-
- رياضية
- تحقيقات
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
-
- متابعات خاصة
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
-
- منوعات
- صورة وتعليق
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
الطائرة الرئاسية بخدمة الفاسدين
احفظوا ” وجوه” جزء من خونة العراق
الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!
نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
-
- اذاعة INN