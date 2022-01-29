تحالف الفتح:الإطار لايتحالف مع الصدر دون المالكي

تحالف الفتح:الإطار لايتحالف مع الصدر دون المالكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، السبت، عن إبلاغ الإطار التنسيقي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضهم القاطع للذهاب معه في تحالف شيعي شيعي خارجه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال الفتلاوي، في حديث صحفي، إن “الحديث عن ذهاب طرف للمعارضة هذا تهميش وليس معارضة لان المعارضة التقويمية هي التي تصل إلى (  50 + 1 ) اي نصف اعداد البرلمان وهنا ممكن التركيز على عدم تمرير القوانين التي ليس فيها خدمة للمجتمع اما ذهاب طرف عدد نوابه 30 شخص او اكثر ولايصل إلى نصف البرلمان هذا لايعني معارضة بناءة وإنما تهميش لجهات معينة”.وبين الفتلاوي ان “هناك اجتماعا للاطار قد يعلن فيه حسم القرار بالعارضة كملا او انتظار قرار اخر” .هذا وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن بوقت سابق انه أبلغ العامري طلب دخول الفتح ومن معهم داخل الكتلة الشيعية شريطة عدم وجود رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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