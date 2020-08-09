تحالف الفتح:الكاظمي ملزم باخراج القوات الأمريكية من العراق

تحالف الفتح:الكاظمي ملزم باخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد, رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد اجتماع موسع لقادة وزعماء الكتل السياسية قبل بدء زيارته لواشنطن وذلك لتحديد موقف موحد إزاء العلاقة المستقبلية بين واشنطن وبغداد , مؤكدا على الزام الكاظمي بفتح ملف انسحاب القوات الامريكية من العراق.وقال جابر في تصريح صحفي , ان ” زيارة الكاظمي الى واشنطن خلال الأيام المقبلة مهمة جدا خاصة في ضل الظروف التي تمر بها المنطقة , فضلا على انها تعد مكملة للحوار مع الامريكان بشان ترتيب انسحاب قواتهم من العراق بحسب قرار ممثلي الشعب الأخير ” .وأضاف “نحن لا نريد الزيارة محدد الملفات من قبل الامريكان فقط وانما يجب ان تحدد من قبل الجانبيين ” , مطالبا ” الكاظمي الى الجلوس مع قادة وزعماء الكتل السياسية قبل بدء زيارته لواشنطن , وذلك لتحديد موقف موحد إزاء العلاقة المستقبلية بين واشنطن وبغداد” .وكان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، امس السبت، أن الأحير سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العشرين من شهر آب الحالي.

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