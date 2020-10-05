تحالف الفتح:اِتفاق على اعتماد الدوائر الانتخابية “المتوسطة”

تحالف الفتح:اِتفاق على اعتماد الدوائر الانتخابية “المتوسطة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، اليوم الاثنين (5 تشرين الأول 2020)، ان الكتل السياسية توصلت الى اتفاق ’’شبه نهائي’’، بما يخص قضية الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد.وقال شعلان في حديث صحفي، ان “القوى السياسية العراقية، توصلت الى اتفاق على اعتماد الدوائر المتوسطة، بقضية الدوائر الانتخابية، في قانون الانتخابات الجديد”، مضيفا “لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق على قضية تقسيم الدوائر على كل محافظة، فكل محافظة ستكون دوائرها تختلف عن الاخرى، لكن الأمر شبه محسوم”.وبين ان “القوى السياسية، مازالت تتحاور وتتفاوض، وهذا الأمر سيبقى مستمرة الى حين التوصل الى اتفاق نهائي، قبل جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، التي ستكون مخصصة للتصويت على الدوائر الانتخابية، كما نتوقع ان الجلسة سوف تشهد التصويت، ولم تؤجل هذه القضية لموعد اخر”.ويوم امس، أكد بشير الحداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن رئاسة البرلمان ستعتمد على “لغة الأرقام” في حال عدم توافق الكتل السياسية على شكل الدوائر الانتخابية.

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