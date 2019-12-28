تحالف الفتح:س”نتحرك”على سائرون لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، السبت (28 كانون الأول 2019)، أن الكتل السياسية ما تزال تتفاوض فيما بينها من أجل اختير رئيس وزراء جديد، مبينا ان هذه المفاوضات لا تشترك فيها كتلة سائرون.

وقال القدو في حديث صحفي، إن “الكتل السياسية ما تزال تجري جولة من المفاوضات والمباحثات فيما بينها من اجل اختيار شخصية تحظى بمقبولية المتظاهرين والقوى السياسية”.