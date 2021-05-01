تحالف الفتح:سندخل الانتخابات بمفردنا

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تقرير أمريكي:بدلاً من إعادة الأموال المنهوبة من قبل حيتان الفساد الكاظمي ذهب للسعودية والإمارات للشحاذة
الطاقة النيابية تطالب بإعادة النظر في عقود جولات التراخيص النفطية التي دمرت الاقتصاد الوطني
رئيس مجلس الخدمة الاتحادي يكشف عن الفئات المشمولة بالتعيين
مسجدي:العراق خزينة إيران المفتوحة
الطاقة النيابية:إيران لن تسمح للعراق باستثمار غازه لإبقاء عملية الشراء منها وبشروطها
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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