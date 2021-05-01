تحالف الفتح:سندخل الانتخابات بمفردنا

تحالف الفتح:سندخل الانتخابات بمفردنا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف الفتح، السبت (1 أيار 2021)، أنه سيحسم مرشحيه اليوم، فيما كشف قياديان فيه عن خطة التحالف للدخول في انتخابات تشرين.وقال القيادي نعيم العبودي، في حديث صحفي، إن “تحالف الفتح، أنهى كافة استعدادات دخوله إلى الانتخابات، وأرسل يوم أمس جزءاً من الأسماء إلى المفوضية، وسيتم إرسال الجزء الآخر خلال اليوم”.وأضاف، أن “تحالف الفتح سيدخل في الانتخابات المقبلة ككتلة موحدة، وينضوي تحتها أربع قوى أساسية وهي (منظمة بدر، صادقون، السند، نصحح)”.بدوره، قال المتحدث باسم عصائب أهل الحق، محمود الربيعي إن تحالف الفتح أكمل تسجيل التحالف في مفوضية الانتخابات قبل يومين، وقدم أسماء مرشحيه في بغداد والمحافظات.وذكر الربيعي في حديث صحفي، أن “تحالف الفتح أنهى كافة الملفات الخاصة بالانتخابات، وقدمنا أسماء المرشحين في بغداد والمحافظات، إلى مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأضاف، أن “تحالف الفتح قدم مرشحيه بقائمة واحدة، بعد إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالتقديم والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

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