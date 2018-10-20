تحالف الفتح:قيادات العمليات العسكرية “حلقة زائدة”!
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر عودة، الجمعة، قيادات العمليات حلقة زائدة في البلاد خاصة بعد انتفاء الحاجة لوجودها، مبيناً ان القيادات تساهم بهدر المال العام، وسيوضع موضوع الغائها على جدول اعمال احدى الجلسات المقبلة للبرلمان.وقال عودة في تصريح صحفي له اليوم، ان “قيادات العمليات تمثل منظومة إضافية وجدت بعد 2003 ولم تؤد دورها الفاعل والمنتظر واصبحت تثقل كاهل الاجهزة الامنية”.واضاف انه “في كل دول العالم هناك نظام واضح يحدد عمل الاجهزة الامنية، واليوم عندما نضع قيادات العمليات فأنها تشرف على الجيش والشرطة وبالتالي فأنها تحل محل الوزارات”.وبين ان ” قيادات العمليات حلقة زائدة، وهي مسؤولة عن اهدار للمال العام،ومما يترتب على ذلك تبويب العمل وتحديد المخاطر والمسؤوليات لكل وزارة من الوزارات الامنية، اذ لايحتاج العراق الى قيادات العمليات”.واكد ان “موضوع الغاء قيادات العمليات سيطرح داخل البرلمان من اجل وضعه على جدول الاعمال في الجلسات المقبلة، من اجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها، واعادة ايكال المهام الامنية الى الوزارات”.