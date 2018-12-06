تحالف الفتح:لا تبديل على ما تبقى من أسماء كابينة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف الفتح, الخميس, عن وجود اتفاق لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية في جلسة الأحد المقبل، مرجحا انفراج الازمة قبل انعقاد الجلسة .وقال القيادي بالتحالف النائب حسن شاكر في تصريح صحفي له اليوم، إن “اتفاقا مبدئيا حصل بين الكتل النيابية وهيئة رئاسة مجلس النواب بادراج فقرة التصويت على بقية الكابينة الوزارية في جلسة الاحد المقبل”.واضاف شاكر، أن “الحوارات بين الكتل السياسية تجري بشكل مكثف لاجل التوافق على الوزراء المتبقين ونتأمل انفراج الازمة لتكون جلسة الاحد بعيدة عن المشاحنات كما حصل في جلسة الثلاثاء الماضي” .واشار شاكر إلى أنه “لغاية الان لم تجر اي عملية استبدال للمرحشين الذين دفع بهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في كتاب رسمي الى مجلس النواب” .