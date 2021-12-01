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- شبكة اخبار العراق
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تحالف الفتح:لن نسمح بسرقة أصوات”المقاومة الإسلامية”من قبل مفوضية الانتخابات
البجاري:إنطلاق الحوارات بين الكتل السياسية لتوزيع المناصب في الحكومة المقبلة
وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر تشرين الثاني الماضي
الأعرجي لحلف الناتو: يجب انسحاب قواتكم من العراق نزولا لأمر خامئني
الحزب الديمقراطي الأمريكي:الكاظمي “أفضل” رئيس وزراء “ساكت”تجاه الأعمال الإرهابية للحشد الشعبي
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- عربية ودولية
البنتاغون يعلن عن تكثيف تواجد بلاده العسكري لمواجهة روسيا والصين
لبنان..قطع الطرقات احتجاجاً على سوء المعيشة
الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى عدم إغلاق حدودها جراء المتحور الجديد من” كوفيد”
أمريكا:كل الخيارات مطروحة تجاه الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية
توتر في العلاقة بين لندن وباريس حول المهاجرين وصيد السمك
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر تشرين الثاني الماضي
سياسي كردي:ضعف الكاظمي وراء فساد حكومة الإقليم ومعاناة الشعب الكردي
وزارة النفط:نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي إلى (280)ألف برميل يومياً
نائب سابق:العراق مهدد بأمنه الغذائي
صالح: سعر برميل النفط في موازنة 2022 من (50 إلى 60 )دولار
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- رياضية
- تحقيقات
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
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- منوعات
- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN