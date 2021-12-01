تحالف الفتح:لن نسمح بسرقة أصوات”المقاومة الإسلامية”من قبل مفوضية الانتخابات

تحالف الفتح:لن نسمح بسرقة أصوات”المقاومة الإسلامية”من قبل مفوضية الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا العصائب النائب السابق فاضل الفتلاوي, الأربعاء, ان  الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات  تعاملت مع الشكاوى والطعون المقدمة من المعترضين بمزاجية، فيما أكد،أن قوى الاطار التنسيقي ستطلب من المحكمة الاتحادية عدم المصادقة على النتائج الانتخابية .وقال الفتلاوي في تصريح صحفي: ان ” بيان الاطار التنسيقي الرافض للنتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية يوم امس يؤكد عدم تراجع او استسلام المعترضين على سرقة أصوات فصائل المقاومة الإسلامية” .وأضاف ان “الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات تعاملت مع الطعون بشكل انتقائي.

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