تحالف الفتح :الساعات المقبلة سيعلن عن المرشح لرئاسة الوزراء

تحالف الفتح :الساعات المقبلة سيعلن عن المرشح لرئاسة الوزراء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة الفتح النيابية, الاحد, ان الساعات القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن اسم الشخصية الجديدة المرشحة لرئاسة الوزراء, مبينا ان اختيار اللجنة هو خيار كافة القوى السياسية الشيعية.وقال عضو الكتلة النائب فاضل جابر في تصريح  صحفي، إن “اللجنة السباعية التي شكلتها القوى السياسية الشيعية عملت بكل جد واحترافية لاختيار الشخصية التي سيتم تكليفها بمنصب رئيس الوزراء, حيث قامت اللجنة باستعراض العشرات من الأسماء واستقرت على أربع شخصيات فقط الى مساء امس السبت”.وأضاف جابر، ان “اللجنة قد توصلت الى اسم واحد ومحدد وهي تعقد حاليا اجتماع ا نهائيا للتوقيع على الشخصية المختارة ورفعها الى رئاسة الجمهورية لاصدار قرار التكليف”, مؤكدا ان “الساعات القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عنها رسميا”.

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