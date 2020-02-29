تحالف الفتح :حكومة علاوي ستمر بموافقة كل الكتل السياسية

تحالف الفتح :حكومة علاوي ستمر بموافقة كل الكتل السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، السبت (29 شباط، 2020) أن البرلمان العراقي سوف يصوت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وحكومته، بجلسة، يوم غد الأحد.وقال الفتلاوي، في حديث صحفي، ان “الحوارات السياسية، مستمرة ومتواصلة للوصول الى اتفاق وتوافق سياسي على التصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، بمشاركة كافة القوى السياسية من مختلف المكونات”.وبين ان “هناك اغلبية جاهزة، للتصويت على حكومة علاوي، منذ جلسة يوم الخميس، لكن نحن نريد ان تكون الجلسة بمشاركة كل القوى السياسية، ولهذا جلسة يوم غد الأحد، سوف تشهد التصويت على حكومة علاوي، حتى إذا استمرت بعض الكتل السياسية بمقاطعة الجلسة، فهذه الاغلبية جاهزة للتصويت”.

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