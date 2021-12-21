تحالف الفتح: رئيس الوزراء المقبل من تحالفنا!

تحالف الفتح: رئيس الوزراء المقبل من تحالفنا!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  تحالف الفتح، الثلاثاء، على قوة الاطار التنسيقي داخل العملية السياسية، مبينا ان جميع الاطراف الكردية والسنية تسعى للانضمام اليه.وقال التحالف في بيان، انه “لا منافس امام الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، وهو القوى الاكبر فاعلية في الساحة السياسية “مشيراً الى أن “جميع الاطراف الكردية والسنية تسعى للانضمام الى الاطار”.وأضاف أن “حسب المعطيات الموجودة فان رئيس الوزراء القادم سيكون اما من الاطار التنسيقي او يحظى بمقبولية وموافقة الاطار ولا يوجد احتمال اخر”.

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