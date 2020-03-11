تحالف الفتح يرفض “تعطيل”البرلمان بسبب كورونا

تحالف الفتح يرفض “تعطيل”البرلمان بسبب كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف الفتح، الاربعاء، عن رفضه لأي مقترح يقدم لتأجيل أو تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب بسبب انتشار فايروس كورونا، فيما بين أن انتشار فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط توجب انعقاد جلسة البرلمان بأسرع وقت.وقال النائب عن التحالف فاضل جابر في تصريح  صحفي، إن “مجلس النواب ملزم بعقد جلساته لمناقشة آلية الحد من انتشار فايروس كورونا وملف انهيار أسعار النفط”، لافتا إلى إن “الإجراءات الطبية والوقائية داخل مجلس النواب جيدة ولا وجود لمخاوف انتشار الفايروس داخل أروقة المجلس”.وأضاف أن “تحالف الفتح يرفض تعطيل انعقاد جلسات البرلمان كون البلاد تمر بظروف صحية ومالية خطرة يتوجب مناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها”، مبينا أن “مكافحة فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط تحتاج الى قرارات تخرج من قبة مجلس النواب”.

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