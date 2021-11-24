تحالف الفتح يلوح بالتصعيد ويهدد السلم الأهلي بعد كلمة بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي

تحالف الفتح يلوح بالتصعيد ويهدد السلم الأهلي بعد كلمة بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- لوّح تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الأربعاء، باللجوء لتصعيد كبير يهدد السلمي الأهلي احتجاجاً على الإحاطة التي قدمتها رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لمجلس الأمن الدولي.وقال  القيادي في منظمة بدر النائب السابق وعضو التحالف، مختار الموسوي في حديث صحفي، ان “الاحاطة التي قدمتها الممثلة الاممية بلاسخارت تؤكد لنا أن الاخيرة احد اطراف المؤامرة للتلاعب بالانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي وبالتالي ما طرحته سيدفع باتجاه التصعيد”.واضاف “في حال كان موقف السلطة القضائية مشابه لما لموقف بلاسخارت اي عدم تعديل نتائج الانتخابات وفقا للطعون، حتما سيكون لنا تصعيد كبير قد يحرك الشارع وبما يهدد السلم الاهلي”.واستدرك الموسوي “يبقى الامر رهناً بقيادات الاطار التنسيقي واعتقد اننا ستقاطع العملية السياسية برمتها ولن تشارك بالحكومة القادمة”.واشار الى ان “بلاسخارت عندما حضرت في اجتماع الاطار التنسيقي اعترفت بوجود أخطاء رافقت سير العملية الانتخابية واستمعت لكل الادلة التي طرحت في الجلسة ووعدت بمعالجة الخلل، لكن ما طرحته مساء امس يكشف عن تناقضاتها العجيبة بما يثير الاستغراب”.وختم بالقول ان “الاطار التنسيقي حتما سيتخذ اجراء معيناً بذلك لكن ليس قبل اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها للنتائج النهائية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *