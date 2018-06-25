تحالف القرار:العد والفرز اليدوي يشمل جميع المراكز الانتخابية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف القرار العراقي، احمد المساري، اليوم الاثنين، بأن قرار مجلس المفوضين بإعادة العد والفرز اليدوي في المراكز التي وردت عليها شكاوي وتقارير “مخالفة صريحة للقانون، ونطالب بتصحيحه”.وقال المساري في حديث صحفي له اليوم، إن “قرار مجلس المفوضين يوم امس كان مخالف مخالفة صريحة لقانون التعديل الثالث وخاصة المادة الاولى منه بإعادة العد والفرز يدويا ولكل مراكز ومحطات العراق والغاء العد والفرز الالكتروني”، مؤكدا “نحن بصدد الطعن بمحكمة التمييز لهذا القرار”.واضاف ان “هناك بعض الضغوطات السياسية خاصة من الكتل التي استفادت من عملية التزوير لمحاولة لملمة الموضوع وعدم فتح الصناديق كي لا تظهر عملية التزوير التي حصلت”.واكد ان “المفوضية فسرت نص قانوني بطريقة خاطئة ويجب ان يعدل التفسير واملنا بالقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية بتصحيح الامر وتعمل وفق القانون ولا يكون خلاف للنص القانوني”.وقرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من القضاة المنتدبين، امس الاحد، اعادة العد الفرز اليدوي للمراكز الانتخابية التي تشوبها شبهات تزوير فقط، معلنا عن اصدار امر بنقل صناديق الاقتراع التي سيعاد عدها وفرزها الى بغداد.