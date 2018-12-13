تحالف النصر:العبادي سيؤدي اليمين الدستوري كنائب قريبا

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف النصر حسن البهادلي، الخميس، عن عزم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي التوجه خلال الايام المقبلة الى البرلمان لاداء اليمن الدستوري ومباشرة عمله كنائب في البرلمان، نافيا ذهاب ائتلافه الى المعارضة. وقال البهادلي في تصريح صحفي له اليوم: ان ‘رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي سيؤدي اليمن الدستوري كنائب بعد الغاء قرارات الحكومة وانهاء تشكيل الحكومة المقبلة’. واضاف ان ‘ائتلاف النصر منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جميع الصلاحيات وتخلى عن جميع المناصب من اجل انهاء الازمة السياسية ودعم الحكومة’. وبين البهادلي ان ‘الائتلاف تخلي عن المناصب السياسية في الحكومة وهذا لا يعني نيته الذهاب الى المعارضة السياسية في البرلمان بل العكس تماما’.