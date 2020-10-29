تحالف سائرون:إقالة الحلبوسي خيار سنّي شيعي

تحالف سائرون:إقالة الحلبوسي خيار سنّي شيعي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد تحالف سائرون , الخميس , ان بعض القوى الشيعية لم يسمها تعمل بدعم كتلة أسامة النجيفي للإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاسباب عدة , مشيرا الى ان تشكيل كتلة سنية من 35 نائب تشكلت لهذا الغرض .وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح صحفي , ان “ترشيح محمد الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب كان بأغلبية بسيطة جدا حيث حصل على 174 صوتا أي 50 زائدا واحد وهذا يعد رقم قلق لان وجود من يعترض عليه من كافة المكونات خاصة من المكون السني التي كانت غير راضية لانها ترغب بتبوء المنصب من احد الأسماء وهم أسامة النجيفي وخالد العبيدي واحمد الجبوري”.وأضاف المسعودي، ان “الحلبوسي حال تسنمه المنصب استحوذ على اغلب المناصب لكتلته ضاربا عرض الحائط الكتل السنية الأخرى مما سبب استياء لهم وبالتالي شرعوا الى تشكيل جبهة سياسية ومدعومة من بعض القوى الشيعية للإطاحة بالحلبوسي”.وأشار الى ان “سائرون كان لها موقف سلبي مع الحلبوسي قبل ستة اشهر وذلك لاستغلاله لمنصبه والاستئثار ببعض القرارات السياسية ” .

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