تحالف سائرون:الحلبوسي عطل البرلمان لعدم إجراء الانتخابات المبكرة

تحالف سائرون:الحلبوسي عطل البرلمان لعدم إجراء الانتخابات المبكرة
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد تحالف سائرون، الأحد، أسباب تأجيل عقد جلسات مجلس النواب إلى إشعار آخر.  وقال رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى برهان المعموري في بيان (13 أيلول 2020)، إن “مسألة تأجيل عقد جلسات مجلس النواب إلى اشعار آخر دون أن يحدد يوم بعينه جاء بأمر من الحلبوسي لعدم إجراء الانتخابات المبكرة لاحتمال اللجوء إلى الدعوة لعقد جلسة استثنائية لمناقشة وإقرار الموازنة مثلاً”، وأوضح، “كما هو معلوم فإن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على تحقيق ما لا يقل عن (8) جلسات خلال الشهر الواحد”، مبيناً أن “طبيعة الدوام في المجلس تقسم خلال الشهر إلى قسمين، أسبوعين جلسات وأسبوعين لعمل اللجان البرلمانية”.  وأشار بالقول، “مع بداية الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة فقد حقق المجلس في الأسبوع الأول (4) جلسات ، وهذا الأسبوع سيكون مخصصاً لعمل اللجان البرلمانية (رقابة – متابعة – مناقشات)”، لافتاً إلى أن “الأسبوع المقبل سيشهد عقد الأربع جلسات الأخرى ليكتمل عقد الجلسات الثمانية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *