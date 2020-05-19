تحالف سائرون:الحلبوسي فاسد وفاشل وتغييره أصبح ضرورة وطنية

تحالف سائرون:الحلبوسي فاسد وفاشل وتغييره أصبح ضرورة وطنية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، الثلاثاء، وجود توجه لتغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى انه لا يمكن استمراره بعد تغيير الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.وقال السكيني في تصريح  صحفي، إن “هناك توجها لدى كثير من القوى السياسية لاستبدال وتغيير رئيس البرلمان بسبب ضعفه في أداء دوره وفساده”، لافتا إلى أن “الحكومة تغيرت ولا يمكن لرئاسة البرلمان ان تتناسق او تتناسب مع اداء الحكومة الجديدة”.وأضاف أن “البرلمان هزيل ولا يمكن ان يرقى مع حكومة جديدة”، مشيرا إلى أن “الكاظمي لديه جدية في تصحيح المسار الحكومي ويحاول ان يصحح المسار الخاطئ لمن سبقه”.وأوضح السكيني، أن “القوى السياسية اقتنعت بتغيير الحلبوسي بسبب الاداء الهزيل في البرلمان”، معتبرا أن “إدارة الحلبوسي الفاشلة والهزيلة لمجلس النواب طيلة عام ونصف العام ادت الى فقر في التشريعات القانونية وضعف هيبة البرلمان”. 

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