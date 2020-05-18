تحالف سائرون: حراك سياسي لتغيير محمد الحلبوسي

تحالف سائرون: حراك سياسي لتغيير محمد الحلبوسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون، صادق السليطي، الاثنين، عن تغيير رئاسة مجلس النواب.وقال السليطي، إنه “بعد أن تم تغيير السلطة التنفيذية ومنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي بدلا من حكومة عادل عبد المهدي، صار من الطبيعي أن يتم تغيير السلطة التشريعية على مستوى رئاسة البرلمان”، مبينا أن “التوقيت الحالي لحراكنا هو توقيت مناسب للتغيير، كون الفترة السابقة كانت فيها الكتل السياسية منشغلة بتغيير السلطة التنفيذية، ولا يمكن خلق مشكلتين بوقت واحد في حينها”.وأضاف السليطي “الآن الحراك بدأ فعليا ونسعى لدخول مشاورات مع الكتل السياسية الأخرى لتغيير رئاسة البرلمان، وهناك خطوات لاحقة سنتخذها تباعا نحو هذا التوجه، وهي كلها خطوات لا تخرج عن الإطار القانوني”، معتبرا أن تغيير “رئاسة البرلمان سينعكس إيجابا على عمل البرلمان، إذ إن البرلمان خلال رئاسة الحلبوسي لم يستطع إجراء استجواب لأي وزير بحكومة عبد المهدي، ولم يستطع إن يأتي بأي وزير للإجابة عن أسئلة البرلمان”.وأشار إلى أن “الكثير من أعضاء البرلمان أحسوا أن البرلمان مختزل بشخص الحلبوسي فقط، لذلك من الواجب أن تكون هناك رئاسة جديدة للبرلمان، ليأخذ البرلمان دوره التشريعي بشكل فاعل”.

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