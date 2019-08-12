تحالف سائرون :سنسحب الثقة من حكومة عبد المهدي

تحالف سائرون :سنسحب الثقة من حكومة عبد المهدي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، الاثنين، عن وجود نية في البرلمان لسحب الثقة عن حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما بين أنه كسر القانون مرتين.وذكر العقابي في تصريح صحفي ، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قام بخرق القانون مرتين، الأولى من خلال التعديل على مشروع الموازنة لإضافة درجات خاصة، والثانية مداورته للمفتشين العمومين وتعيين جدد لأول مرة على هيئات ومؤسسات حكومية رغم إرادة البرلمان”. ورأى، أن “تصرفات عادل عبد المهدي تدل على استخفافه بمجلس النواب”.وحول إمكانية قيام المجلس باستجواب عبد المهدي تمهيداً لطرح الثقة في حكومته، ذكر العقابي أن “الفصل التشريعي الجديد سيشهد عمليات استجواب لخمسة وزراء، وهناك نية برلمانية لاستجواب عبد المهدي شخصياً، تمهيداً لسحب الثقة عن حكومته، في حال ظل متمسكاً بخياراته الحالية”.

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