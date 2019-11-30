تحالف سائرون يؤكد على “استقلالية” رئيس الوزراء المقبل

تحالف سائرون يؤكد على “استقلالية” رئيس الوزراء المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد تحالف سائرون، السبت، أربعة شروط للقبول برئيس الوزراء المقبل الذي سيخلف عادل عبد المهدي، مشيرا إلى أن قبوله بالمرشح المقبل سيكون مسايرا لرأي المتظاهرين.وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح صحفي، إن “تحالف سائرون سوف لن يتدخل بأي حوار بشأن اختيار البديل لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي , الا انه سوف يكون له رأي بالاختيار تحت قبة البرلمان عند منح الثقة”.وأضاف المسعودي، أن “قبولنا بالمرشح المقبل سيكون مسايرا لرأي المتظاهرين مع وضع أربعة شروط يجب توفرها بالمرشح المقبل هي ان يكون مستقلا حقيقيا ومهني وقوي ويتمتع بسمعة وطنية من قبل الشعب العراقي والمتظاهرين بالاخص”.وكان عضو مجلس النواب عباس يابر أكد في تصريح سابق ،أن الأسماء التي طرحت خلال الساعات الماضية كبديل عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد تقديم استقالته لا تحظى بقبول نيابي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من النواب اتفقوا على ان يكون خليفة عبد المهدي مستقلا.

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