ترامب:أريد من روحاني الاتصال بنا

ترامب:أريد من روحاني الاتصال بنا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم ، إن ادارته لا تستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران، فيما طلب من القادة الإيرانيين الاتصال به.ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله: “لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران”.وأضاف الرئيس الأميركي: “أريد من القادة الإيرانيين الاتصال بي”، مؤكدا أنه “منفتح على الحوار مع إيران”.وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت، الأربعاء الماضي ، توقيع الرئيس ترامب على مرسوم جمهوري يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران.وذكر موقع “الحرة” أن “الرئيس ترامب وقع أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات على صادرات إيران من المعادن”.وذكر البيت الأبيض، أن “العقوبات الأميركية ستؤثر على إنتاج الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس في إيران”، بحسب مرسوم ترامب.وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت،الأربعاء الماضي، بأن ترد بقوة على أي هجوم عليها أو على حلفائها من قبل إيران، مؤكدة عزمها مواصلة سياسة “الضغط الأقصى” على الجمهورية الإسلامية.وقال المبعوث الأميركي الخاص المعني بشؤون إيران، برايان هوك، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، إن “الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران”، لكن بلاده مستعدة “لحماية مصالحها في المنطقة”.وشدد هوك على أن أي هجوم أمريكي على الولايات المتحدة أو حلفائها سيلقى ردا باستخدام القوة.وقال هوك في هذا السياق: “لدى الولايات المتحدة أدلة تستحق الثقة على وجود تهديدات كثيرة من قبل إيران. الولايات المتحدة سترد في حال قرر النظام الإيراني تصعيد تصرفاته ما سيؤدي إلى العنف”.

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