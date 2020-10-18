ترامب:بايدن أسوأ مرشح في تاريخ الرئاسة الأمريكية

ترامب:بايدن أسوأ مرشح في تاريخ الرئاسة الأمريكية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، قائلا إنه سيغادر البلاد في حال انهزامه أمام من وصفه بـ»أسوأ مرشح في تاريخ».وقال ترامب، أمام جمهوره خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا، «بايدن أسوأ مرشح في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية». وتابع «التنافس مع أسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط. هل تتصورون لو انهزمت؟ طوال كل حياتي – ماذا سأفعل؟ سأقول إنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة». وأضاف الرئيس ساخرا «ربما يتعين علي مغادرة البلاد، لا أدري».

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