ترامب:سنفعّل آلية إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

ترامب:سنفعّل آلية إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-  أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي، عقده في البيت الأبيض أنّه طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو إبلاغ مجلس الأمن الدولي طلب الولايات المتّحدة تفعيل آلية “سنابّاك” من أجل إعادة فرض كلّ العقوبات الأمميّة على إيران بدعوة انتهاكها التزاماتها النووية .وقال ترمب ” طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو إخطار مجلس الأمن الدولي بأنّ الولايات المتّحدة تعتزم إعادة فرض كلّ العقوبات الأممية عملياً على إيران والتي تمّ تعليقها في السابق”.وتتيح آلية “سنابّاك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع ايران عام 2015 إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.وبحسب إدارة ترمب، فإنّ رفع العقوبات عن إيران في 2015 مكّن طهران من الحصول على عشرات مليارات الدولارات استخدمتها في نشر “الفوضى والدم والرعب” في الشرق لأوسط والعالم أجمع. وبعد تصريح ترامب أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ بومبيو سيتوجه الى نيويورك اليوم الخميس والجمعة لإخطار مجلس الأمن بطلب الرئيس .

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