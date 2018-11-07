ترامب يصف خسارة حزبه في مجلس النواب الأمريكي بـ”النجاح الهائل”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم ، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنها “نجاح هائل”، بالرغم من خسارة حزبه الجمهوري السيطرة على مجلس النواب.وتمكن الجمهوريون من الاحتفاظ بغالبيتهم في مجلس الشيوخ بعد إفلات مرشحيهم من الخسارة بفوارق بسيطة في عدة ولايات منها فلوريدا. ويسيطر الديموقراطيون الآن على مجلس النواب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.وكتب ترامب على تويتر “نجاح هائل الليلة”، مضيفا “شكرا للجميع”.