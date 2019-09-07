تسمية مدرب جديد لحراس مرمى الزوراء

تسمية مدرب جديد لحراس مرمى الزوراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي ،السبت، تسمية مدرب جديد لحراس مرمى فريقها الكروي.وذكرت الهيئة في بيان ، إن “ادارة نادي الزوراء الرياضي قررت تسمية جليل زيدان، مدرباً لحراس المرمى في فريقنا الكروي”.واضافت، ان “القرار جاء في ضوء اعتذار عامر عبد الوهاب عن الاستمرار في منصب مدرب حراس مرمى الفريق، وذلك لأسباب عائلية”.

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