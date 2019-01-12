تشكيل “الجبهة العربية المشتركة” في كركوك

تشكيل “الجبهة العربية المشتركة” في كركوك
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كركوك/شبكة أخبار العراق- أعلن عدد من الكيانات السياسية في كركوك، السبت، 12 كانون الثاني، 2019، تشكيل “الجبهة العربية المشتركة”، في المحافظة.وذكر متحدث باسم الجبهة في مؤتمر صحفي ، أن “الجبهة العربية تسعى لتوحيد الصف العربي في قائمة واحدة تضم الجميع ثم المشاركة في الانتخابات”.وتابع أنها “تدعو للحوار والتعايش السلمي بين مكونات كركوك والعمل بجدية تحت خيمة العراق الواحد الموحد، ولا تقاطع مع أي طرف، والجبهة منفتحة على كافة الاحزاب، ونتفق مع الجميع للحفاظ على كركوك ومستقبلها”.

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