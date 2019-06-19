تعاون قضائي بين العراق وقطر

تعاون قضائي بين العراق وقطر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، بمكتبه السفير القطري في بغداد خالد بن حمد السليطي .وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى ، أن ” الجانبين بحثا التعاون القضائي بين البلدين”.

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