تعرف على تشكيلة فريق برشلونة في مباراته مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم

تعرف على تشكيلة فريق برشلونة في مباراته مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألماني منافسه برشلونة الإسباني مساء يوم الثلاثاء بملعب “سيجنال أدونا بارك”، ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وسيبدأ فريق برشلونة رحلة دوري أبطال أوروبا من جديد، وستبدأ من بوابة بوروسيا دورتموند في لقاءٍ سيكون صعباً بكل تأكيد على إرنستو فالفيردي مدرب البلاوجرانا.وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إرنستو فالفيردي لن يدفع بالأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيلة الأساسية، وسيفضل الإبقاء عليه على دكة الاحتياط، وقد يحصل على بعض دقائق اللعب حسب مجريات المباراة، خشية تعرضه لانتكاسة جديدة في إصاباته.وأكملت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي سيبدأ بالثلاثي الهجومي المكون من “أنطوان جريزمان، والعائد من الإصابة لويس سواريز، ومفاجأة الموسم الشاب المميز أنسو فاتي”.بينما سيستمر فالفيردي في إشراك الثنائي آرثور ميلو، وفرينكي دي يونج بجانب سيرجيو بوسكيتس في خط الوسط.وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :
حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا
خط الوسط : بوسكيتس، فرينكي دي يونج، آرثور ميلو
خط الهجوم : أنسو فاتي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان

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