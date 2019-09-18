تعرّف على أهم مباريات اليوم على مستوى الأندية الأوروبية

تعرّف على أهم مباريات اليوم على مستوى الأندية الأوروبية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عادت الحياة مرة أخرى إلى البطولة الأهم والأغلى على المتسوى الأندية أوروبياً، دوري أبطال أوروبا التي انطلق موسمها الجديد أمس، الثلاثاء وشهدت الكثير من النتائج والمباريات المثيرة كالعادرة،ويشهد اليوم الأربعاء مباريات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، أهمها مواجهة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان ويوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد.وفيما يلي تعرف على جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 18/9/2019 بتوقيت مكة المكرمة (جرينتش +3) على النحو التالي:-
مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
أولمبياكوس اليوناني ضد توتنهام الانجليزي .. الساعة 20:00 على بي ان سبورت 1
كلوب بروج البلجيكي ضد جلطة سراى التركي .. الساعة 20:00 على بي ان سبورت 6
باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني .. الساعة 22:00 على بي ان سبورت 1
شاختار دونستيك الأوكراني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي .. الساعة 22:00 على بي ان سبورت 2
أتلتيكو مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي .. الساعة 22:00 على بي ان سبورت 3
باير ليفركوزن الألماني ضد لوكوموتيف موسكو .. الساعة 22:00 على بي ان سبورت 4
بايرن ميونخ الألماني ضد النجم الأحمر الصربي .. الساعة 22:00 على بي ان سبورت 5
دينامو زغرب الكرواتي ضد أتلانتا الإيطالي .. الساعة 22:00 على بي ان سبورت 7
مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا
كاشيما انتلرز ضد جوانزو .. الساعة 14:00.

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