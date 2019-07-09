تعرّف على أهم مباريات اليوم

تعرّف على أهم مباريات اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- سيكون اليوم الثلاثاء شحيح بما يتعلق بالأحداث الرياضية على صعيد مباريات كرة القدم بسبب نهاية بطولة كوبا أمريكا 2019 وانتهاء الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا الذي شهد مفاجآت كبيرة للغاية.وخرج منتخب مصر من الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا على يد منتخب جنوب أفريقيا وذلك بهدف دون مقابل ، في حين غادر منتخب المغرب الدور ذاته بعد خسارته بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب بنين بنتيجة (4-1).وتبدأ اليوم الجولة الأولى من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا من خلال إقامة سبع مباريات ، فيما ستكون المواجهة بين إف كي ساراييفو البوسني وسيلتك الاسكتلندي من أبرز اللقاءات اليوم.وبالإضافة إلى ذلك ، ستقام في فترة المساء الجولة الأولى من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي للموسم 2019-2020 ، ومن أبرز هذه المباريات تلك التي ستقام بين سانت جوزيف وجلاسكو رينجرز.وتنطلق في ساعات فجر الثلاثاء والأربعاء مباراة واحدة في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة كوبا سودا أمريكانا لكرة القدم ، حيث سيلعب رويال باري البوليفي أمام فريق لا ايكوايداد الكولومبي في الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الأربعاء.
وسيبدأ نادي الهلال السعودي فنرة الاستعداد للموسم الجديد من خلال خوض مباراة ودية اليوم الثلاثاء أمام فريق سبيتال دراو النمساوي في الساعة السابعة والنصف مساءً ، فيما سيواجه نادي رابيد لينز في الثالث عشر من هذا الشهر.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الموافق 09 / 07 / 2019 بتوقيت مكة المكرمة:-
* دوري أبطال أوروبا (الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات)
إف سي أستانا (كازاخستان) × كلوج (رومانيا) .. الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
هلسنكي (فنلندا) × هافنار بولتفيلاج (جزر فاروه) .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
كاليو نوم (إستونيا) × سكنديا (مقدونيا) .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
إف كي ساراييفو (البوسنة) × سيلتك (اسكتلندا) .. الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
سدوفا (ليتوانيا) × سرفينا زفيزدا (صربيا) .. الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
أف 91 ديديلانجي (لوكسمبرج) × فاليتا إف سي (مالطا) .. الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
ذا نيو سينتس (ويلز) × فيرونيكيلي (كوسوفو) .. الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
* الدوري الأوروبي (الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات)
سانت جوزيف (جبل طارق) × جلاسكو رينجرز (اسكتلندا) .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
جزيرا يونايتد (مالطا) × هايدوك سبليت (كرواتيا) .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
سيسكا صوفيا (بلغاريا) × ملادوست بودجوريسا (الجبل الأسود) .. الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
* الدوري العراقي (الجولة الخامسة والثلاثين)
النجف × الشرطة .. الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (العراق الرياضية)
القوة الجوية × الزوراء .. الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة (العراق الرياضية)
* كوبا سود أمريكانا (ذهاب الدور ثمن النهائي)
رويال باري (بوليفيا) × لا ايكوايداد (كولومبيا) .. الساعة 03:30 من فجر يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة (beIN SPORTS HD)
* استعدادات الأندية السعودية 2019
سبيتال دراو النمساوي × الهلال السعودي .. الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة (السعودية الرياضية)

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