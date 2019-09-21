تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الخليج واقسى العقوبات على إيران

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عبد المهدي:حكومتي مصرة على تعزيز أفضل العلاقات مع الصين ويؤكد على “إعجابه في السيارات الصينية”!
المطلك:ميليشيات الحشد لازالت تعبث في المناطق السنّية
تعيبان يدعو عبد المهدي بإيقاف الإطماع الكويتية
رويترز:السعودية طالبت العراق بتزويدها بـ20 مليون برميل نفط وأحزاب الحشد ترفض!
عبد المهدي:أنا سعيد جداً بعد أن بلغت الصادرات الصينية للعراق نحو 30 مليار دولار سنويا!!
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عبد المهدي:حكومتي مصرة على تعزيز أفضل العلاقات مع الصين ويؤكد على “إعجابه في السيارات الصينية”!
رويترز:السعودية طالبت العراق بتزويدها بـ20 مليون برميل نفط وأحزاب الحشد ترفض!
عبد المهدي:أنا سعيد جداً بعد أن بلغت الصادرات الصينية للعراق نحو 30 مليار دولار سنويا!!
نائب:مدير التقاعد” غير أمين” وعائقاً أمام صرف مكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق
نائب كردي: 140 ألف عنصر فضائي في البيشمركة
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بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
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الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
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منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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