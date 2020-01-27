تعّرف على قرعة الدوري الممتاز التي ستلعب في كردستان

تعّرف على قرعة الدوري الممتاز التي ستلعب في كردستان
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أسفرت قرعة الدوري الكروي الممتاز عن مجاميع متوازنة تدار منافساتها في محافظات اقليم كردستان.اسفرت المجموعة الأولى التي ستلعب منافساتها في محافظة السليمانية أو زاخو كل من الزوراء، نفط الجنوب، الميناء، النجف والكهرباء.بينما المجموعة الثانية ستلعب في محافظة دهوك تضم كل من القوة الجوية، الحدود، الصناعات الكهربائية، بغداد والنفط.ويلعب في المجموعة الثالثة التي تكون في محافظة أربيل كل من الشرطة، أربيل، نفط ميسان، نفط الوسط والطلبة.

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