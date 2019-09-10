تقرير:ضغوط أمريكية تمنع من افتتاح منفذ القائم

تقرير:ضغوط أمريكية تمنع من افتتاح منفذ القائم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تقرير صحافي لبناني، الثلاثاء، أن الضغوط الأميركية على العراق تحول فتح معبر القائم مع سوريا رغم جهوزيته من قبل الجانبين العراقي والسوري.وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن “المعبر كان جاهزاً من الجانب العراقي منذ الموعد المقرّر في الأوّل من أيلول، إلا أن الضغوطات الأميركية، ومعها عدم وجود قرار عراقي نهائي، كانت السبب الرئيس للتأجيل”.وأضاف، أن “التأجيل المتكرر يعكس عدم وجود قرار حاسم في بغداد حول فتح المنفذ الحدودي الأهم مع سوريا»، لافتة إلى أن «بعض القادة العراقيين يفضلون التريث في الخطوة حتى نضج الظروف السياسية».وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى “وجود آراء لجهات قيادية حشدوية في الأسراع من فتح المعبر بغضّ النظر عن الضغوطات، باعتباره قراراً يتعلق بمشروع المقاومة الإسلامية”.

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