تمديد عقد راموس في نادي ريال مدريد

تمديد عقد راموس في نادي ريال مدريد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن اقتراب مدافع وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، من تمديد عقده داخل قلعة “سانتياجو برنابيو”.وذكرت الصحيفة في عددها الصدار اليوم، انه “كانت هناك حالة من التردد في ريال مدريد ورئيسه، فلورنتينو بيريز، بشأن مدة العقد التي طلبها راموس، خوفًا من انخفاض مستواه الفني مع تقدمه في العمر”.وأضافت ان “بعد تألق راموس خلال مباريات الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وظهور مدى تأثير غيابه على دفاع الفريق في مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، أصبح قريبا من تجديد عقده”.وينتهي عقد راموس الملقب بـ”القلب النابض” مع ريال مدريد في حزيران 2021، وهناك رغبة من طرف المدافع الإسباني بالتمديد لمدة عامين آخرين.

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