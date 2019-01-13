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تواقيع نيابية لمناقشة تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير
تحالف سائرون:لن نمرر أي مرشح حزبي لوزارتي الدفاع والداخلية
مصفى كربلاء النفطي يستبدل العمال العراقيين بالإيرانيين!
مصدر:ظريف في العراق لإبرام عقود بمليارات الدولارات خلافا للعقوبات الأمريكية
الخارجية النيابية تشتكي من “ضعف” التنسيق مع الرئاسات الثلاث
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مصفى كربلاء النفطي يستبدل العمال العراقيين بالإيرانيين!
مصدر:ظريف في العراق لإبرام عقود بمليارات الدولارات خلافا للعقوبات الأمريكية
العلاق يؤكد على اهمية القرض الالماني في انجاز مشاريع البنى التحتية
المالية النيابية:الأجيال القادمة ستتحمل نتائج فساد وقروض الموازنات السنوية
بالوثيقة..كتلة الجيل الجديد البرلمانية تقدم ملاحظاتها حول موازنة 2019
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