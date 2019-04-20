تيار الحكمة:عبد المهدي تجاوز على الدستور

بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد صلاح العرباوي مدير مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت 20 نيسان 2019، قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتعيين القيادي في التيار الصدري حميد الغزي اميناً عاماً لمجلس الوزراء، فيما وصفه بأنه مخالف للدستور.

وقال العرباوي بتغريدة على حسابه في منصة “تويتر”، عززها بصورة من الامر الديواني الخاص بتعيين الغزي: “الى رئيس الحكومة المحترم صدرت مؤخرا أوامر ديوانية بتعيين درجات خاصة خلافا للمادة 61 من الدستور التي تجعل تعيين الدرجات الخاصة من صلاحيات مجلس النواب! اضيف ان دولتكم كان ينتقد هذه الاجراءات في الحكومات السابقة”.

وكانت (شبكة أخبار العراق)، قد حصلت على وثيقة تحمل الأمر الديواني الخاص بتعيين حميد الغزي أميناً لمجلس الوزراء ومهدي العلاق مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء.