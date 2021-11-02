تيار الحكمة:لن نشارك بالحكومة المقبلة بسبب حصولنا على مقعدين

تيار الحكمة:لن نشارك بالحكومة المقبلة بسبب حصولنا على مقعدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن تيار الحكمة الوطني، اليوم الثلاثاء، عدم مشاركته بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما اكد عدم حصوله على مقاعد تلبي طموح الجمهور.وقال القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش في حديث صحفي، أن “قضية المشاركة بالحكومة تحتاج الى عدد من المقاعد، وتيار الحكمة لديه 3 مقاعد فقط، بالتالي لا يمكن تلبية طموحات المواطن وجمهوره بهذا العدد”.ولفت الى أن “المرحلة المقبلة ستتركز على البناءات الداخلية للتيار، وبالتالي فاننا لن نشارك في الحكومة المقبلة”، موضحا أن “موقفنا من الاطار التنسيقي لا مشكلة فيه، والهدف هو إظهار الحقائق فيما يخص العملية الانتخابية والتزوير الحاصل الى أن تتضح الأمور”.واشار الى أن تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، هو إحدى القوى المشكلة للإطار التنسيقي، وسبق أن عبر عن رفضه لنتائج الانتخابات، وأكد وجود تزوير فيها، كما دعم التظاهرات القائمة من قبل جماهير قوى الإطار، والتي تطالب بعد وفرز النتائج بشكل يدوي في عموم البلد.

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