تيار الحكمة:لن نصوت على أي مرشح من خنجر الخيانة

تيار الحكمة:لن نصوت على أي مرشح من خنجر الخيانة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، الاربعاء، إن معارضة تيار الحكمة ليست للمشاكسة وابتزاز الوزراء، مبينا أن الحكمة لن يصوت على اي وزير يأتي عن طريقخنجر الخيانة. وذكر الجابري في حديث صحفي،  إن “تيار الحكمة لن يقبل بانضمام سائرون او اي جهة اخرى لديها وزراء إلى في المعارضة”. وأضاف، أن “تيار الحكمة لم يصوت على وزيرة التربية لأنها مرشحة الخنجر المعروف بارتباطاته الخارجية ، ولن يصوت على اي وزير يأتي عن طريقه”.واشار الجابري، الى أن “معارضة الحكمة ليست للمشاكسة وابتزاز الوزراء”، مبينا أن “الحكيم أكبر من رئاسة تحالف الإصلاح، انسحبنا من التحالف لأن بعض مكوناتها أصبحت تبحث عن مغانم”.وتابع، “احلنا ملفات فساد تخص وزراء إلى جهات مختصة لدراستها، ووقعنا على استضافة وزير الكهرباء وقد تتحول إلى استجواب”.وبين الجابري، أن “تولي عبد المهدي رئاسة الوزراء كانت أمنية السيد عبد العزيز الحكيم”، مبينا أن “أول المستفيدين من ذهاب الحكمة هو عبد المهدي”.

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