تيار الحكمة:نحن معارضة مؤيدة لعبد المهدي!!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني، أيسر الجادري، الثلاثاء‏ (12‏ تشرين الثاني 2019)، حقيقة تحول التيار من “معارض” الى مؤيد لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الجادري في حديث صحفي، إن “تيار الحكمة لم يتحول الى مؤيد للحكومة بعد ان كان معارضا لها”، لافتاً الى أن “الحكمة لا يريد الذهاب الى المجهول من دون إيجاد بديل لعبد المهدي”.

وأضاف، أن “الحكمة يؤيد الانتهاء من انجاز الإصلاحات، التي تقوم بها الكتل السياسية والرئاسات الثلاث”، موضحاً أن “إنهاء عمل الحكومة وسحب الثقة أو إجراء الانتخابات المبكرة دون وجود البديل الذي يضمن تحقيق الإصلاحات، أمر غير صحيح”.

وتابع: “ندعم وجود البديل إذا كان جاهزاً، أما عدم اتفاق الكتل السياسية على البديل يجعلنا ندعم اصلاحات عبد المهدي لحين إيجاد البديل”.

واشار الى أن “تيار الحكمة مع تحقيق مطالب الجماهير بوجود عبد المهدي او غيره”، مؤكداً أن “الذهاب الى المجهول من غير بديل وتعطيل الاصلاحات التي تطالب بها المرجعية والشارع يعطل الانجازات”.