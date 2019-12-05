تيار الحكمة مصر على عدم تنفيذ مطالب الشعب

تيار الحكمة مصر على عدم تنفيذ مطالب الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تيار الحكمة النيابية حسن فدعم، الخميس، أن مقترح الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة من الصعب تضمينه في قانون الانتخابات لعدة اسباب.وقال فدعم في تصريح  صحفي، إنه “من الصعب تضمين فقرة الدوائر المتعددة داخل المحافظة في قانون الانتخابات لعدم وجود احصاء سكاني للاقضية”.وأضاف أن “هناك مشاكل داخل الوحدات الإدارية لاسيما في المناطق المتنازع عليها لاسيما وأن القانون يشمل جميع العراق”، مبينا أن “قضية الدوائر المتعددة لاتزال محل خلاف ويصعب تضمينها في القانون”.يذكر ان احد مطالب في قانون الانتخابات الجديد تعدد الدوائر الانتخابية.

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