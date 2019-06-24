تيار الحكمة ينسحب من تحالف الإصلاح

تيار الحكمة ينسحب من تحالف الإصلاح
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني، أيسر الجادري، الاثنين (24 حزيران 2019)، انسحاب تيار “الحكمة” من تحالف الاصلاح والاعمار بعد ان طلب رئيس التيار عمار الحكيم ايجاد بديل له لرئاسة التحالف.وقال الجادري في حديث  صحفي، إن “دعوة الحكيم لإيجاد بديل له لرئاسة تحالف الاصلاح، بعد ان اصبحت الحكمة معارضة، يعني انسحاب الحكمة ايضا من تحالف الاصلاح والاعمار ومعارضتها”.وبين، أن “الحكمة طلب رسميا اعتباره كتلة معارضة داخل مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “الحكيم لن يحضر اجتماعات تحالف الاصلاح مرة اخرى الا بحال طلب التحالف عقد اجتماع قيادات التحالف لاختيار بديل له”.وكان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، قد دعا، الاحد (23 حزيران 2019)، الهيأة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار إلى اختيار رئيس بديل له.

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