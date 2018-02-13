جعفر:إعادة التصويت على التعديل الثاني لقانون الانتخابات

جعفر:إعادة التصويت على التعديل الثاني لقانون الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف  النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر, الثلاثاء, عن عزم مجلس النواب إعادة التصويت على تعديل قانون الانتخابات النيابية  بشان السماح لحملة شهادة الإعدادية بخوض الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الجلسة السابقة كانت تفتقد للنصاب القانوني.وقال جعفر في تصريح صحفي له اليوم: إن “مجلس النواب قرر إعادة التصويت على تعديل قانون الانتخابات النيابية  بشأن السماح لحملة شهادة الإعدادية بخوض الانتخابات المقبلة بسبب الخلافات  بشان عدم اكتمال النصاب في الجلسة السابقة”. وأضاف أن “تصويت البرلمان في الجلسة السابقة كان بنقض فاضح للنصاب القانوني”، مستبعدا “العمل بالتعديل الجديد في حال تمريره اليوم من قبل مفوضية الانتخابات بسبب ضيق الوقت”.واشار جعفر إلى أن “المفوضية قد أمهلت الكتل السياسية يوم الخميس المقبل كموعد نهائي لإرسال قوائم المرشحين ما يعني عدم إمكانية مصادقة رئيس الجمهورية على التعديل الجديد”. 

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