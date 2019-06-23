جعفر:جزء من أئتلاف دولة القانون سيذهب إلى “المعارضة”

جعفر:جزء من أئتلاف دولة القانون سيذهب إلى “المعارضة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاحد، ان الكتل المعارضة والاخرى التي تنوي الذهاب بهذا الاتجاه لم تترك لجنة توزيع المناصب القيادية في الدولة، فيما اشار إلى أن جزءا من الائتلاف سيذهب للمعارضة.وقال جعفر في تصريح  صحفي، ان “المعارضة لم تظهر بشكلها الحقيقي، حيث مازال المعارضون في لجنة توزيع المناصب القيادية في الدولة، وبعد حديث المرجعية فأن هذا الصيف سيكون حار سياسياً ومناخياً”.واضاف ان “المعارضة بدأت تظهر واذا استمر الوضع على ماهو عليه فأنها قد تعمل على اسقاط الحكومة، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود شخصية بديلة لرئاسة الوزراء بعد عادل عبد المهدي”.واشار جعفر إلى ان “المعارضة ستتكون من جزء من دولة القانون والنصر والحكمة والاتحاد الوطني الكردستاني وحزب اسامة النجيفي ، اضافة الى ان بعض النواب سيتركون كتلهم وينضمون الى المعارضة”. 

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