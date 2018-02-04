جعفر:واشنطن تسعى حالياً لإنشاء قاعدة في كردستان بدون علم الحكومة الاتحادية

جعفر:واشنطن تسعى حالياً لإنشاء قاعدة في كردستان بدون علم الحكومة الاتحادية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة النائب جاسم محمد جعفر، الاحد، عن وجود نية أميركية لإنشاء قاعدة أميركية في كردستان من دون علم وموافقة الحكومة العراقية.وقال جعفر في حديث صحفي له اليوم: إن “أميركا لديها نفس بإنشاء عدة قواعد بالعراق بما فيها كردستان، الا انها لا تتحرك كونها تدرك بان مشروعها يصطدم بالرفض داخل قبة البرلمان”.وأضاف ان “واشنطن تسعى حاليا لإنشاء قاعدة بكردستان من دون علم أو موافقة الحكومة المركزية ولكن تلك القاعدة ليس بحجم القواعد في دول الخليج”، مشيرا الى ان “القاعدة قد يجعلها الأميركيون منطقة صغيرة تستطيع من خلالها التحرك وإجراء عملياتها”.وكانت المحكمة الأمريكية في مدينة سياتل بولاية واشنطن الامريكية وجهت، اليوم ، اتهامات الى رجلين من المدينة على خلفية محاولتهما تهريب بنادق من الولايات المتحدة الى قوات البيشمركة الكردية في العراق عبر تركيا، وبالفعل تم إلقاء القبض على المهربين واحتجاز البنادق من قبل القوات التركية.

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