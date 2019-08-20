جيش النظام الايراني الاول

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في مؤتمر صحفي..سجال بين بوتن وماكرون
تركيا..إقالة 3 رؤساء بلديات أكراد بتهمة الإرهاب
السودانيون يعبرون نحو الدولة المدنية بتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية
رويترز:”قنوات اتصال سرية” بين واشنطن وطهران لتعزيز التعاون بينهما في أفغانستان
البنتاغون:الاتفاق مع تركيا حول إقامة منطقة آمنة في سوريا سينفذ تدريجيا
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حزب بارزاني: خدمة ((الشعبين العراقي والكردستاني)) يكمن في حل قضية الموازنة!
نائب يتوعد بمعاقبة مدير التقاعد حول تصريحه بعدم صرف رواتب ضباط الجيش السابق والأجهزة الأمنية
منظمة بدر وإيران تضغطان على عبد المهدي لإعادة فتح منفذ مندلي
الخدمات النيابية:عبد المهدي يتحمل مسؤولية عدم إلتزام حكومة كردستان بتسليم المنافذ الحدودية إلى مركزية بغداد
الاقتصاد النيابية:الفساد وسيطرة المليشيات من أهم أسباب ضعف الاستثمار الخارجي في العراق
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بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
بين التهديد والحوار..واشنطن وطهران والشروط المتبادلة
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN