جيفري لصالح :استقرار العراق من خلال تنفيذ مطالب الشعب

جيفري لصالح :استقرار العراق من خلال تنفيذ مطالب الشعب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر تطورات الأوضاع في العراق.وذكر بيان للرئاسة ،أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر والوفد المرافق لهما”.وأضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء، بحث الدعم الدولي لتعزيز أمن واستقرار العراق وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، والتأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة”.وأشارت الرئاسة إلى أنه “تم استعراض آخر التطورات في سوريا والأحداث في المنطقة وضرورة ترسيخ السلم والأمن الدوليين”. 

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