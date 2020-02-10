حزبي طالباني وبارزاني:المناصب لاتهمنا بقدر تنفيذ الإتفاق النفطي والمالي المبرم مع عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الإثنين (10 شباط 2020)، أن الأحزاب الكردية، وتحديداً الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي باعتبارهما صاحبي التمثيل الأكبر داخل البرلمان العراق للكرد، رتبا أوراقهما عن ما سيتم بحثه مع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، أثناء زيارته لإقليم كردستان.

وقال فقي في حديث صحفي، إن “أهم مطالب الكرد قبل الحديث عن المناصب هو تنفيذ الاتفاق المالي الذي جرى توقيعه في عهد حكومة عبد المهدي والخاص بإرسال الأموال والموازنة كاملة لإقليم كردستان”،

وأضاف أنه “بخصوص الوزارات فلم نفرض أشخاصا بعينهم على رئيس الوزراء المكلف وله الحق باختيار من يراه مناسباً بشرط مراعاة حقوق المكون ونسبة تمثيلهم ولكن داخل البيت الكرد هنالك تفاهم على المناصب المخصصة للكرد ولا توجد خلافات إطلاقا”.

وأشار إلى أنه “ندرك أن المرحلة الحالية مرحلة حساسة ووقتية لذلك لن نطلب من توفيق علاوي سوى تنفيذ الاتفاقات المالية أما المواضيع الأخرى فسيتم تأجيل نقاشها”.

وكان مصدر كردي، كشف، أمس الأحد، عن المطالب التي ستطرحها القوى الكردية على رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، عند زيارة الأخير إقليم كردستان، والتي قال إنها ستجري مطلع الأسبوع المقبل.