حزب إرهابي إيراني يطالب بإعادة مقره في البصرة

حزب إرهابي إيراني يطالب بإعادة مقره في البصرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا حزب ثأر الله الإسلامي، الإثنين، أنصاره إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مبنى ديوان محافظة البصرة للضغط من أجل إعادة مقر الحزب إلى أمانته العامة.وقالت الأمانة العامة لحزب ثأر الله الإسلامي في بيان، إنها”تدعو كافة ملاكات وأعضاء الحزب إلى تنظيم اعتصام مفتوح بسرادق أمام مبنى ديوان محافظة البصرة وقيادة الشرطة”.وأشارت إلى أن الاعتصام يأتي “استنكاراً لتباطئ الجهات الرسمية ذات العلاقة بإعادة مقر الحزب إلى الأمانة العامة، وعدم وجود ضرورات أو مسوغات قانونية لبقائه تحت تصرف القوات الأمنية”. وأغلقت القوات الأمنية، (فجر الإثنين الماضي  11 آيار 2020)، مقر  حركة “ثأر الله الإسلامي” في البصرة، المتورطة بقتل المتظاهرين.

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