حزب إيراني جديد يرفض النتائج الانتخابية

حزب إيراني جديد يرفض النتائج الانتخابية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- انضم حزب اليقين الوطني، اليوم الاحد، الى قائمة الأحزاب والكيانات الرافضة لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 10 تشرين الحالي.وقالت الأمين العام للحزب باسمة الساعدي وهي من المرتبطين بالمشروع الإيراني، في بيان، ان “حزبنا يرفض نتائج الانتخابات النيابية، لما شابها الكثير من الشبهات بالتزوير”.وأضافت، ان “كثير من الأحزاب والكيانات السياسية أصيبت بالإحباط من نتائج الانتخابات، وخاصة بوسط الشبهات الواضحة التي غبنت الكثير من الذين يستحقون تمثيل الشعب العراقي في مجلس النواب”.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليلة أمس السبت، حيث فازت الكتلة الصدرية باعلى نسبة من أصوات الناخبين قوامها 73 مقعدا، فيما احتل حزب تقدم المرتبة الثانية بعدد مقاعد 38 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بـ 34 مقعدا.وجاءت نسبة المشاركة كما أعلنتها المفوضية بنسبة 43 بالمائة من أبناء الشعب العراقي.

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